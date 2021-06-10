يقودها قيادي «حوثي» يقيم في طهران.. الخزانة الأمريكية تفضح شبكات تمويل «الحوثيين» السرية وتفرض عقوبات بحقها

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين في اليمن. يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الامريكية فإن هذه الشبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع ، مثل النفط الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء في دول متعددة الى مليشيا الحوثيين في اليمن.

وقالت إن الدعم المالي لهذه الشبكة تمول هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والسعودية.

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "إن هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، والأكثر مأساوية، تجويع عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء". "إن إنهاء معاناة ملايين اليمنيين هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

ومنذ بداية الصراع في اليمن ، اعتمد الحوثيون على دعم الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لشن حملتهم ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتحالف الذي تقوده السعودية. على الرغم من الدعوات المتزايدة للسلام، واصل الحوثيون تصعيد هجماتهم المميتة داخل اليمن وفي المنطقة، مع عواقب وخيمة على المدنيين اليمنيين وجيران اليمن.

وقال البيان: استخدم الحوثيون الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار لضرب الأهداف العسكرية والمراكز السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري القريب في السعودية، وعلى طول طرق التجارة الدولية الرئيسية.

وشملت العقوبات الامريكية:

سعيد الجمل الممول المالي الرئيس للحوثيين

وبحسب بيان الخزانة الامريكية فإن سعيد الجمل، داعم مالي للحوثيين يتخذ من إيران مقراً له، يدير شبكة من الشركات والسفن الواجهة التي تقوم بتهريب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن. تساعد هذه الإيرادات في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار للحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين، بما في ذلك حزب الله.

لقد حققت شبكة سعيد الجمل عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية لمن هم على استعداد للتهرب من العقوبات. يحافظ سعيد الجمل أيضًا على اتصالات مع حزب الله وعمل مع المجموعة لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا السفينة Triple Success التي ترفع علم الغابون، والتي استخدمها سعيد الجمل لتهريب المنتجات النفطية الإيرانية من إيران، كممتلكات له مصلحة فيها.

شبكة الدعم الدولية لسعيد الجمل

تدعم مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن شبكة سعيد الجمل، مما يتيح البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومن بينهم عبدي ناصر علي محمود، الموالي للحوثيين ومقره تركيا ، وهو شريك تجاري رئيس لسعيد الجمل، وكوسيط مالي ونسق تهريب البتروكيماويات للشبكة. استفاد محمود من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات نيابة عن سعيد الجمل.

مانوج صبهروال، الهندي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، هو متخصص في الشحن البحري يدير عمليات الشحن لشبكة سعيد الجمل ويقدم المشورة للجمل بشأن تهريب المنتجات النفطية الإيرانية.

هاني عبد المجيد محمد أسعد، محاسب يمني مقيم في تركيا تابع للحوثيين، يدير الشؤون المالية لسعيد الجمل واستخدم حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات للجمل. وكذلك عمليات الشحن التابعة للجمل، وكذلك تسهيل عمليات النقل للحوثيين في اليمن.

منذ عام 2017 ، ساعد جامع علي محمد، رجل الأعمال الصومالي والحوثي والمنتسب في الحرس الثوري الإيراني، جهود سعيد الجمل لشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.

بتوجيه من سعيد الجمل، قام المواطن السوري طالب علي حسين الراوي المقيم في تركيا والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة صرافة سويد وأولاده اليمنية المرتبطة بالحوثيين. استخدم سعيد الجمل شركة سويد لإرسال ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس المنتشرين في اليمن.

سهل الملاح شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا. عمل الملاح مع سعيد الجمل لإرسال نفط إيران الخام بقيمة ملايين الدولارات إلى حزب الله. عمل الراوي مع سعيد الجمل لتحويل ملايين الدولارات من مشتريات مجموعة القاطرجي للمنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة سويد وأولاده في اليمن.