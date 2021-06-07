صحفي يمني يتحدث عن نجاح الوساطة العمانية في «اليمـن» ويكشف عن بنود الاتفاق التي سيتم التوقيع عليه من قبل مختلف الأطراف زعيم الانقلاب «الحـوثي» يلتقي الوفد «العماني»في «صنعاء» .. تفاصيل اللقاء أسعار صرف الريال اليمني تهوى الى أدنى مستوى في تاريخ العملة الوطنية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف احتدام المعارك بـ”خنجر الجوف“ والمواجهات تمتد إلى جبال ”الزهور“ و”الرقيب الأبيض“ ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟ العاصمة ”صنعاء“ تدشن مرحلة إسناد الجيش الوطني و”الأشول“ يؤكد: ”نقاتل في الجوف وتخوم صنعاء وعيوننا على ميدان السبعين“ حماس تحذر إسرائيل من الاستفزاز والعربدة أول تحرك رسمي للحكومة اليمنية بخصوص القاعدة الاماراتية بجزيرة ”ميون“ و”معين عبدالملك“ يرد على استجواب البرلمان رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة ضغوطات أمريكية وراء زيارة الوفد العماني إلى صنعاء ومصادر عمانية تكشف كواليس الزيارة وتعلن عن ”توافق“ و”مفاجئات“
قال مراسل قناة “الجزيرة” في سلطنة عمان الصحفي اليمني «سمير النمري»مساء اليوم الاثنين بأن هناك مؤشرات تشير إلى ان الوساطة العمانية الحالية في طريقها للنجاح (بشأن انعاش عملية السلام في اليمن).
واوضح في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيس بوك"تابعه محرر "مأرب برس"على ان هناك ضغوط أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على مختلف الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق يتضمن النقاط التالية :
-فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية
- فتح موانئ الحديدة أمام المشتقات النفطية وفق اتفاق استوكهولم
- وقفاً غير مشروط لإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك إيقاف الهجوم على مأرب
- بدء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين
وكان وفد عماني وصل إلى صنعاء السبت بالتزامن مع وصول وزير الخارجية في الحكومة الشرعية إلى سلطنة عمان، وسط حراك دولي كبير لإنهاء الصراع في اليمن التي اشعله الحوثيين.