صحفي يمني يتحدث عن نجاح الوساطة العمانية في «اليمـن» ويكشف عن بنود الاتفاق التي سيتم التوقيع عليه من قبل مختلف الأطراف

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال مراسل قناة “الجزيرة” في سلطنة عمان الصحفي اليمني «سمير النمري»مساء اليوم الاثنين بأن هناك مؤشرات تشير إلى ان الوساطة العمانية الحالية في طريقها للنجاح (بشأن انعاش عملية السلام في اليمن).

واوضح في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيس بوك"تابعه محرر "مأرب برس"على ان هناك ضغوط أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على مختلف الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق يتضمن النقاط التالية :

-فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية

- فتح موانئ الحديدة أمام المشتقات النفطية وفق اتفاق استوكهولم

- وقفاً غير مشروط لإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك إيقاف الهجوم على مأرب

- بدء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

وكان وفد عماني وصل إلى صنعاء السبت بالتزامن مع وصول وزير الخارجية في الحكومة الشرعية إلى سلطنة عمان، وسط حراك دولي كبير لإنهاء الصراع في اليمن التي اشعله الحوثيين.