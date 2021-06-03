البيت الأبيض يكشف عن لقاء تاريخي بين بايدن والرئيس أردوغان

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، منتصف يونيو/ حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في بلجيكا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في 14 يونيو.

وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن بايدن "سيلتقي الرئيس أردوغان أثناء وجوده في بلجيكا؛ لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضًا وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" المزعومة ضد الأرمن، حسب المصدر نفسه.

ويأتي لقاء بايدن بالرئيس التركي ضمن أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون ثاني الماضي.

وتبدأ الجولة الأسبوع المقبل، وتشمل 3 محطات في أوروبا، أولها المملكة المتحدة لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، ثم بلجيكا لحضور قمة الناتو، وأخيرا سويسرا للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيان الصادر عن متحدثة بيت الأبيض أن الرحلة "ستسلط الضوء على التزام واشنطن باستعادة تحالفاتها، والعمل مع حلفائها وشركائها لمواجهة التحديات العالمية، وتأمين مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل".

وأضاف أن بايدن سيلتقي أيضا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في 10 يونيو، في أول لقاء شخصي بينهما منذ تولي بايدن منصبه.

كما يعقد بايدن اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين، على هامش قمة دول "مجموعة السبع" في المملكة المتحدة، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وفي 13 يونيو، يلتقي بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور، على أن يتوجه في 14 من الشهر إلى بلجيكا لحضور قمة الناتو.

ويختتم بايدن رحلته في جنيف، حيث يلتقي في 16 يونيو مع رئيس الاتحاد السويسري غاي بارميلين، وزير الخارجية إغنازيو كاسيس، قبل قمته المرتقبة مع بوتين.