اندلاع حريق ضخم بخطوط الغاز بمصفاة طهران

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم إثر انفجار في خطوط للغاز السائل بمصفاة تندكويان جنوبي العاصمة طهران، ونفت أي شبهة لوجود عمل تخريبي وراء الحادث الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح رئيس مركز القيادة والتحكم للشرطة في العاصمة الإيرانية طهران محمد نظری للتلفزيون الرسمي: "قبل قليل، تم الإبلاغ عن حريق في مصفاة تندكويان في طهران في منطقة شهرري، رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ والشرطة توجهوا بسرعة إلى مكان الحادث وعملوا على إطفاء الحريق".

وتابع نظري "لم يصب أحد في الحادث حتى الآن".

من جانبه أوضح شاكر خفائي رئيس العلاقات العامة في مصفاة طهران في تصريحات لوكالة المراسلين الشباب الإيرانية، إنه لا احتمالية لأن يكون الحادث بسبب عملية تخريبية، موضحا أنه "بسبب مشاكل في عملية نقل الغاز ويتم الآن السيطرة على النيران، ولا معلومات دقيقة حتى الآن عن الأضرار المحتملة لهذا الحادث".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة طهران لتكرير النفط، حامد آرمان‌ فر، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أيضا أنه لا توجد احتمالية للتخريب بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن الحريق طال خزانا سعة 20 ألف برميل من نفايات النفط، موضحا أن النيران سوف تستمر على مدار الـ12 ساعة المقبلة.

وتابع "ليس لدينا خيار سوى ترك باقي المواد في الخزان تحترق وتنتهي بشكل كامل، و قد يستمر الحريق حتى الصباح ويتم بذل الجهود لإعادة المصفاة إلى الإنتاج بأسرع وقت".