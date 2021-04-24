النجم الفرعوني صلاح يسجل هدفاً تاريخياً في هذا الشباك

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 151

افتتح الدولي المصري محمد صلاح مبكرا باب التسجيل بهدف رائع خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل صلاح هدفه بعد ثلاثة دقائق فقط من انطلاق المباراة بتسديدة قوية بيسراه، بعد أن باغت دفاع نيوكاسل باستدارته 180 درجة في جزء من الثانية قبل أن يرسل الكرة باتقانه المعهود لمعانقة الشباك.

هدف محمد صلاح ضد نيوكاسل ويرفع رصيده إلى 20وبهذا الهدف، سجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، حيث رفع عدد أهدافه في "البريميرليغ" هذا الموسم إلى 20 هدفا، كأول لاعب في صفوف "الريدز" يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم بالدوري