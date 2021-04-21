الحوثيون يقتحمون مبنى شركة إعلامية في «صنعاء» تمهيداً للاستيلاء عليها

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس (الإثنين) اقتحام مليشيات الحوثي الإيرانية شركة «يمن ديجيتال» الإعلامية التي يملكها طه المعمري، مؤكدة أن المليشيا لفقت تهماً ضد مالك الشركة بهدف الاستيلاء عليها.

وقالت النقابة في بيان لها إن عناصر المليشيا أغلقوا الشركة وعملوا على تحريزها، ومنع الموظفين من دخولها، كما صادروا سيارة الشركة وعينوا مديرا خاصا لها يتولى مهمة التنسيق مع عملاء الشركة كما عينوا حراسا آخرين.

ووصفت تلك الممارسات الحوثية بالخطيرة والتعسفية المقيدة لحرية الإعلام وتعمل على مضايقة المستثمرين في المجال الإعلامي، مستنكرة الزج بالمؤسسات الإعلامية في الصراع، والإصرار على القضاء على كل مؤسسة غير تابعة للمليشيا وتلفيق التهم جزافا مع كل شيء.

وحملت النقابة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تلك الممارسات التي تمت دون أي مسوغ قانوني، داعية المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع شركة «يمن ديجتال» والضغط لإنهاء هذه الإجراءات القمعية.