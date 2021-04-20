الملك سلمان يوجه بصرف 1.9مليار ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 64

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي.

وثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، هذه اللفتة الكريمة،

وقال، إنها «ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم.

وأضاف «تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم