يديعوت أحرونوت: إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة..والجيش الإسرائيلي والموساد صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران خبر خاص وسارّ للنساء .. تفاصيل أحد اهم منصات التواصل الاجتماعي تبدا حربا ناعمه على المحتوى الإباحي خالد مشعل يتوعد بـكسر شوكة إسرائيل قريباً برباعية قاسية على الإتحاد.. الهلال يعود من أبوظبي بكأس السوبر السعودي ورقم قياسي تاريخي غير مسبوق فيها ''الطائر الحزين'' وأشجار ''المانجروف'' النادرة.. توجيهات رسمية لإعلان هذه المنطقة في اليمن ''محمية طبيعية'' في إجازة خاصة.. الرئيس العليمي يغادر عدن اللواء سلطان العراده يوجه قيادات الجيش برفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية .. تفاصيل لقاء عسكري اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك خطوات بسيطة.. كيف تكشف الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف عليها..
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنّ “إيران أجلّت هجومًا ضد إسرائيل في اللحظة الأخيرة بسبب التحذيرات الأميركية، لكنه لا يزال متوقعًا”.
وتوعدت إيران بالانتقام بعد غارة وقعت في الأول من أبريل نيسان على مجمع سفارتها في دمشق وأسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط مما فاقم التوتر في المنطقة التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة (الخميس 11-4-2024) إن “ضرورة رد إيران” على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنها لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم.
كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن جيش الاحتلال والموساد صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا قصفت كيان الاحتلال من داخل الأراضي الإيرانية.
وفي تصريحات سابقة، توعد وزير وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران في حالة شن هجوم على تل كيان الاحتلال من طهران.
وقال زير خارجية الاحتلال: "إذا هاجمت إيران "إسرائيل" من أراضيها فسنرد ونهاجم إيران"