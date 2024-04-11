كالعادة .. غارات أمريكية وبريطانية على مواقع حوثية دون اي خسائر بشرية او عسكرية إسقاط 11 مسيرة للحوثيين بنيران الجيش الأمريكي ماذا يعني أن تنال فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. ما يجب عليك أن تعرفه. هل تعاني اضطرابات هضمية بعد رمضان.. اليكم نصائح طبية لعيد خالٍ من الاضطرابات أول أيام العيد حول العالم.. بدأ الثلاثاء في هذه الدول ودول اخرى تأخر العيد الى يوم الخميس أول رد من المليشيات الحوثية على إغتيال سته من أبناء واحفاد إسماعيل هنية شاهد لحظة تلقى هنية نبأ استشهاد ستة من أبنائه وأحفاده.. وكيف كانت ردة فعلة؟ إغتيال 6 أبناء إسماعيل هنية وأحفاده بغارة إسرائيلي في غزة وزير الداخلية يفاحئ إدارة شرطة عدن بزيارة رسمية مليشيات الحوثي تدشن أول عملياتها الانتقامية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني بسوريا باستهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية تعرض محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) إلى 7 غارات أميركية بريطانية.
الغارات كالعادة لم تؤثر على قدرات الحوثيين ولم يصدر عن الجانب الأميركي أي بيان يوضح نوعية الأهداف ولم يصدر عن الحوثيين اي بيان يتحدث عن خسائرهم.
وأوضحت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنَّتا 4 غارات على منطقة الجبانة في المحافظة، بعد تعرض مطار الحديدة لـ3 غارات أخرى في وقت سابق أمس، ولم توضح القناة نتائج هذه الغارات.
وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، إذ تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات : لم تؤثر على قدرات المليشيات الحوثية " ان ان واشنطن تقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.