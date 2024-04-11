كالعادة .. غارات أمريكية وبريطانية على مواقع حوثية دون اي خسائر بشرية او عسكرية

الخميس 11 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية تعرض محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) إلى 7 غارات أميركية بريطانية.

الغارات كالعادة لم تؤثر على قدرات الحوثيين ولم يصدر عن الجانب الأميركي أي بيان يوضح نوعية الأهداف ولم يصدر عن الحوثيين اي بيان يتحدث عن خسائرهم.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنَّتا 4 غارات على منطقة الجبانة في المحافظة، بعد تعرض مطار الحديدة لـ3 غارات أخرى في وقت سابق أمس، ولم توضح القناة نتائج هذه الغارات.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، إذ تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات : لم تؤثر على قدرات المليشيات الحوثية " ان ان واشنطن تقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.