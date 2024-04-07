رصد 188 حالة.. إجراءات طارئة وعاجلة في تعز لمواجهة تفشي وباء خطير

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور عبدالرحمن الصبري اليوم الأحد، عن إجراءات طارئة للاستجابة لمواجهة تفشي حالات الاسهالات المائية الحادة، والحد من الإصابة بمرض الكوليرا، وذلك بعد رصد (188) حالة منها ( 100) حالة مؤكدة.

وأوضح مدير مكتب الصحة في تصريح صحفي، أن الاجراءات شملت تشكيل غرفة عمليات على مستوى المكتب ومكاتب المديريات لمكافحة الاوبئة، وتوجيه جميع مدراء فروع الصحة والمستشفيات لرفع الجهوزية لمواجهة انتشار المرض.

واشارً الى ان الخطة تضمنت التعامل مع كافة البلاغات بمجرد وصولها والرفع إلى غرفة العمليات بالمكتب، وتزويد المراكز وفقاً للامكانيات المتاحة من المحاليل والأدوية لتلبية حاجتها بشكل عاجل.

ولفت الدكتور الصبري، الى أن مكتب الصحة كلف إدارة الترصد الوبائي بالنزول الفوري للمناطق التي ظهرت فيها مؤشرات لإنتشار الكوليرا وأخذ عينات مخبرية من المرضى ومن المياه وإرسالها للمختبر المركزي، وتقديم المساعدة الطبية والعلاجية للمرضى بصورة فورية، والبدء بالتوعية المجتمعية والارشادات المتعلقة بالحد من انتشار المرض

وقال مدير صحة تعز " تم تخصيص 5 مراكز طوارئ لمعالجة حالات الاسهالات المائية الحادة في مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى فتح قسم للعناية المركزة بالمستشفى الجمهوري بسعة 20 سريرا للحالات الحرجة".