توجيهات لوزير الدفاع من عدن

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بتوفير كامل الرعاية الصحية اللازمة لجرحى كافة القوات المسلحة..مشيداً ببطولاتهم وتصديهم لمليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

واطمأن الوزير الداعري، اليوم الخميس على اوضاع جرحى القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، اثر اصاباتهم التي تعرضوا لها في جبهات لحج والضالع اثناء تصديهم البطولي لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وخلال الزيارة، اطلع وزير الدفاع على أوضاع الجرحى، واطمأن على صحتهم والرعاية الطبية التي تقدم لهم..متمنيا لهم بالشفاء العاجل ومترحماً على زملائهم الأبطال الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن في معركة العزة والكرامة.

واشاد وزير الدفاع، بالجاهزية واليقظة العالية لمنتسبي القوات المسلحة وبسالتهم في التصدي لهجمات المليشيات الإرهابية..مشدداً على رفع الجاهزية والتعامل بكل حزم وعزم وبسالة مع أي خروقات أو استفزازات، في مختلف جبهات القتال.

وأكد الداعري، أن هذه الاعتداءات والهجمات على مواقع القوات المسلحة تؤكد أن لا عهد لهذه المليشيات وأنها غير جادة للقبول بخيار السلام، وأن استعادة مؤسسات الدولة، وبسط القوات المسلحة سيطرتها على كافة ربوع الوطن، هو الخيار الضامن والآمن للسلام الشامل والمستدام.

وخلال الأيام الماضية شهدت جبتهي الضالع ولحج معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، اثر محاولات حوثية التقدم باتجاه مواقع الجيش، وقد كسرت القوات تلك الهجومات والحقت بالمليشيات خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، كما سقط عدد من القوات الحكومية بين قتيل ومصاب، في كلا الجبهتين.