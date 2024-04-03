مباحثات يمنية قطرية تتطرق إلى غزة ومستجدات الوضع في اليمن

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قالت وكالة سبأ، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحث مساء اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك.
وجرى، التباحث حول المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مواقف البلدين المتطابقة إزاء ضرورة الوقف الفوري للعدوان الوحشي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأطلع رئيس الوزراء، نظيره القطري، على اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، واولويات الحكومة لمواجهة التحديات القائمة والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني.
وثمن بن مبارك مواقف دولة قطر الثابتة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.
بدوره، جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية و الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التنسيق في مختلف المجالات، وفق سبأ.