قصف إسرائيلي على خيام صحافيين ونازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسقوط شهداء وجرحى

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لخيام صحافيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، وذكر تلفزيون فلسطين أن القصف أسقط أربعة قتلى و16 مصاباً بينهم صحافيون.

وقال المكتب الإعلامي إن القصف جاء "في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين"، ووصف ما حدث بأنه "مجزرة جديدة"، وفق ما نقتله وكالة أنباء العالم العربي.

ودعا المكتب كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة ما فعله الجيش الإسرائيلي، وحمَّل الإدارة الأميركية وإسرائيل والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن سلاح الطيران نفذ 80 غارة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتابع أنه قتل مسلحين في منطقة مستشفى الشفاء، كما أكد استمرار عملياته في حي الرمال بمدينة غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في وقت بدأت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة سعياً للتوصل إلى هدنة بعد مرور ستة أشهر تقريباً على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقُتل 75 شخصاً على الأقل، ليل السبت الأحد، في الغارات الإسرائيلية، حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".

وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إلّا أنّ القتال لم يتوقّف في القطاع المحاصر والمدمّر، حيث بلغت حصيلة القتلى أكثر من 32 ألفاً و700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً للوزارة.

كما تهدد المجاعة سكّان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون شخص فيما تدخل المساعدات الإنسانية التي تخضع لرقابة من الجانب الإسرائيلي، بكميات قليلة إليه