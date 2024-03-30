متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها عاجل.. خبير اقتصادي يكشف تداعيات وتأثيرات إعلان جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة ولماذا اختاروا عملة معدنية بدلا عن الورقية؟ شاهد أول الصور للعملة الجديدة المعدنية فئة 100 ريال وموعد تداولها جامعة تعز تقيم احتفالية تكريمية للفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والحديث والإنشاد الديني والأذان البتكوين ليست من بينهم .. أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتدشين أول غرفة تجارية أوروبية في منطقة الخليج متوسط الراتب الشهري في الدول العربية.. فجوة كبيرة بين الأعلى والأقل خدعة ذكية لمسح كل ما تعرفه جوجل عنك.. جربه فى 10 ثوانى فقط أبرزها الانتخاب المباشر للرئيس.. البرلمان الصومالي يقر تعديلات دستورية جديدة مواجهات عربية خالصة في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية
اعلن البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين اليوم السبت اصدار عملة معدنية فئة مئة ريال.
وسيتم البدء بتداول هذه العملة من يوم غدا الأحد الموافق 31 مارس 2024، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي للبنك المركزي بصنعاء، تابعه محرر مأرب برس عصر اليوم .
وهذه العملة المعدنية ستكون بديلا عن العملة القديمة الورقية التالفة.
وسبق للبنك المركزي الرئيسي بالعاصمة عدن ان حذر من طباعة عملة جديدة ''مزورة'' وخطورتها على اقتصاد البلاد.
هذا الاجراء الحوثي يعزز من الانقسام المالي في اليمن وسيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، بحسب مراقبين.