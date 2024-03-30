شاهد أول الصور للعملة الجديدة المعدنية فئة 100 ريال وموعد تداولها

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلن البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين اليوم السبت اصدار عملة معدنية فئة مئة ريال.

وسيتم البدء بتداول هذه العملة من يوم غدا الأحد الموافق 31 مارس 2024، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي للبنك المركزي بصنعاء، تابعه محرر مأرب برس عصر اليوم .

وهذه العملة المعدنية ستكون بديلا عن العملة القديمة الورقية التالفة.

وسبق للبنك المركزي الرئيسي بالعاصمة عدن ان حذر من طباعة عملة جديدة ''مزورة'' وخطورتها على اقتصاد البلاد.

هذا الاجراء الحوثي يعزز من الانقسام المالي في اليمن وسيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، بحسب مراقبين.