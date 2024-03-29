التقى بكبار المسئولين الروس.. غروندبرغ يبحث في موسكو عن اتفاق يحل الأزمة في اليمن

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بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن اليوم الجمعة، في روسيا، جهود التوصل الى اتفاق للازمة اليمنية.
واختتم المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، زيارة إلى موسكو اليوم، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروسين والتقى خلال زيارته بنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين وبنائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
ووفق بيان لمكتب المبعوث-اطلع عليه محرر مأرب برس- استعرض غروندبرغ، الجهود الأخيرة المبذولة لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق ولتنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.
تناولت المناقشات التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة وتأثيرها على تقدم جهود السلام.
وأعرب المبعوث الأممي غروندبرغ عن تقديره لوحدة مجلس الأمن في دعم جهود السلام في اليمن، وشدد كذلك على أهمية أستمرار الدعم المتضافر من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية