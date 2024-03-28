تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود

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قال المركز الإعلامي لمحور الضالع ان القوات المسلحة كسرت هجوما لمليشيا الحوثي في قطاع باب غلق بمنطقة العود بين الضالع وإب، وكبدتها خسائر كبيرة.
المركز نقل عن مصدر في قوات الحزام الأمني قوله: إن المليشيات الحوثية الارهابية شنت هجوماً نارياً وآخر راجلاً عند الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة بغية تحقيق أي تقدم، إلا أنها سرعان من انكسرت واجبرت على العودة إلى مواقعها وسط خسائر كبيرة تكبدتها.
وأضاف المصدر أن الوحدات العسكرية تمكنت من صد وكسر هذا الهجوم وكبدت المليشيات الحوثية خسائر في العتاد والأرواح، جراء وقوع مجموعة من عناصر المليشيات وسط دائرة الاشتباك ولقوا مصرعهم على الفور في سائلة وادي هِجار، و لازالت جثثهم مرمية في ميدان المعركة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى، ولم يحدد المصدر اعدادهم.
مصادر عسكرية اخرى قالت ان ثلاثة جنود من قوات الحيش، قتلوا في معارك، الأربعاء، في جبهة باب غلق، شمالي غرب محافظة الضالع، وفقا يمن فيوتشر.
وخلال الايام الماضية شهدت المنطقة عمليات قصف متبادل وتراشق ناري بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون وسلاح المدفعية.
واستهدفت القوات الحكومية مواقع وثكنات المليشيات في عدد من القطاعات القتالية، عملا بحق الرد على تصعيدها وتماديها، بحسب المركز الاعلامي لمحور الضالع.