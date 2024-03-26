مقابل 45 مليون يورو.. ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة التعاقد مع خليفة ميسي

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 38

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع العناصر القوية والمتميزة استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة قوية وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن ممثلي ريال مدريد ذهبوا إلى بوينس آيرس لمتابعة تطور مجموعة من اللاعبين الشباب هناك، وعلى رأسهم فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط ريفر بليت، البالغ من العمر 16 عامًا.

وخاض ماستانتونو 9 مباريات مع الفريق الأول لـ”المليونيرات”، حطم خلالها رقمًا قياسيًا تاريخيًا، إذ أصبح أصغر لاعب يهز الشباك بقميص ريفر بليت، وذلك في عمر 16 عامًا و5 أشهر و24 يومًا.

وتابعت الصحيفة، أن التطور السريع للاعب الوسط الأعسر الذي يعشق ليونيل ميسي، دفع النادي الأرجنتيني لتحسين عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، ورفع الشرط الجزائي إلى 45 مليون يورو، خشية خطفه من أحد عمالقة أوروبا.

وأشارت الصحيفة، أن السباق بدأ الآن لتأمين التوقيع مع لاعب لا يزال عمره 16 عامًا، ولن يتمكن من الوصول إلى أوروبا قبل صيف 2026.

ولن تكون مهمة ريال سهلة، حيث يحظى الفتى الشاب بمتابعة العديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها برشلونة ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وإنتر وباريس سان جيرمان