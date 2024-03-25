وفاة استاذ تربوي تحت التعذيب بمعتقلات الأمن السياسي التابع للحوثيين

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توفي استاذ تربوي في سجون جماعة الحوثي، وهو موظف بوزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء غير المعترف بها.
وافادت مصادر حقوقية اليوم الاثنين لمأرب برس بوفاة الاستاذ صبري الحكيمي مدير التدريب بوزارة التربية والتعليم، في احد معتقلات الامن السياسي التابع للحوثيين.
واعتقلت مليشيا الحوثي الحكيمي واخفته في سجونها منذ 6 أشهر، دون معرفة الأسباب والدوافع وبلا مسوغ قانوني.
المصادر تحدثت أن الحكيمي توفي جراء التعذيب الذي مورس عليه في السجون.