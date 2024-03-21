مبابي لا تكفي.. فلورنتينو بيريز يفاجىء جماهير ريال مدريد بصفقة عالمية

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يسعي مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق المرينجي.
ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جارناتشو كشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية بإن إدارة ريال مدريد ترغب في التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.
واضافت الصحيفة بإن يطمح رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في الالتقاء بجارناتشو الشهر المقبل في مانشستر حين يخوض ريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
يذكر أن جارناتشو كان قد صرح قبل ذلك بأنه يعتبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وأسطورته وزميله السابق في مانشستر يونايتد، قدوته في عالم كرة القدم.
متي موعد مباراة ريال مدريد المقبلة؟ يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي اتليتك بيلباو مساء الأحد 31 مارس 2024، في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الاسباني موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات