أسماء ومعلومات ضحايا جريمة تفجير الحوثيين 8 منازل بمدينة رداع على رؤوس ساكنيها امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم مسلسل يفجر غضبا عارما بالشارع الكويتي.. ووزارة الإعلام تتحرك لماذا فجرت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة أزمة لدى الاحتلال الاسرائيلي؟ تحركات أمريكية لتطويق تهديدات الحوثيين لمسارات الملاحة الدولية.. ووزير الخارجية الأمريكي يبدأ مهمته الخاصة بزيارة للسعودية ومصر اللواء سلطان العرادة يفتتح ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية بمأرب ما وراء تصريحات رئيس الحكومة الشرعية حول توقف خارطة الطريق الأممية في اليمن بيان عاجل لتحالف الأحزاب بشأن جريمة الحوثيين في رداع سلطات الحوثي بصنعاء تعترف بارتكاب جريمة رداع وتبرر ما حدث بـ ''انه نتيجة خطأ'' ! ماذا قال العليمي للرئيس الروسي بوتين بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية؟
قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات
إنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام مليشيا الحوثي، على تفجير 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، منها منزلان دمرا على رؤوس ساكنيها.
ونشرت المنظمة أسماء 9 قتلى من ضحايا هذه الجريمة. ووفق المنظمة فإن جميع هؤلاء من أسرة المواطن محمد سعد اليريمي، الذي توفي هو وزوجته وجميع أطفاله وهم:
- سعد محمد اليريمي (33) عاما
- علي محمد اليريمي (22 ) عاما
- جبلي محمد اليريمي (18) عاما
- رمزي محمد سعد اليريمي (15) عاما
- مبروكة محمد سعد (19) عاما
- كريمة أحمد العدادي (زوجة إبراهيم محمد سعد اليريمي، الذي أصيب أيضاً في الجريمة).
إضافة الى 9 جرحى آخرين من نفس أسرة اليريمي وأسر أخرى وهم: خيرية الفارع (30) عاما، وإصابة أطفالها الثلاثة بجروح خطيرة هم "الطفل إبراهيم سعد محمد سعد اليريمي (عامين)، ولطفية سعد محمد سعد اليريمي (5) سنوات، ومحمد سعد محمد سعد اليريمي (9) سنوات". وكذا الحاج أحمد الخلبي (60) عاما الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض مع زوجته عائشة الخلبي (55 ) عاما، فيما اختطف الحوثيون نجله علي أحمد الخلبي وهو في حالة خطرة.
كما أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الجريمة المروّعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي "راح ضحيتها 18 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال".
ووفقاً لمنظمة مساواة، فإن المنازل التي أقدم الحوثيون عل تفجيرها هي: منزل محمد اليريمي، ومنزلان لإبراهيم الزيلعي، ومنزل لعلوي المجاهر، ومنزل آل ناقوس، ومنزل المواطن أحمد خلبي، ومنزل المواطن صالح هادي، ومنزل آل الفيه.
وأكدت مساواة، أن مسلحي مليشيا الحوثي فرضوا حصارا خانقا على حي الحفرة، وزرعوا شبكة ألغام واسعة في أركان المنازل التي تم تدميرها، ولا يزالون يحاصرون الحي. كما نفذوا حملة اقتحامات للمنازل واعتقالات واسعة للمواطنين.