أسماء ومعلومات ضحايا جريمة تفجير الحوثيين 8 منازل بمدينة رداع على رؤوس ساكنيها

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات

إنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام مليشيا الحوثي، على تفجير 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، منها منزلان دمرا على رؤوس ساكنيها.

ونشرت المنظمة أسماء 9 قتلى من ضحايا هذه الجريمة. ووفق المنظمة فإن جميع هؤلاء من أسرة المواطن محمد سعد اليريمي، الذي توفي هو وزوجته وجميع أطفاله وهم:

- سعد محمد اليريمي (33) عاما

- علي محمد اليريمي (22 ) عاما

- جبلي محمد اليريمي (18) عاما

- رمزي محمد سعد اليريمي (15) عاما

- مبروكة محمد سعد (19) عاما

- كريمة أحمد العدادي (زوجة إبراهيم محمد سعد اليريمي، الذي أصيب أيضاً في الجريمة).

إضافة الى 9 جرحى آخرين من نفس أسرة اليريمي وأسر أخرى وهم: خيرية الفارع (30) عاما، وإصابة أطفالها الثلاثة بجروح خطيرة هم "الطفل إبراهيم سعد محمد سعد اليريمي (عامين)، ولطفية سعد محمد سعد اليريمي (5) سنوات، ومحمد سعد محمد سعد اليريمي (9) سنوات". وكذا الحاج أحمد الخلبي (60) عاما الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض مع زوجته عائشة الخلبي (55 ) عاما، فيما اختطف الحوثيون نجله علي أحمد الخلبي وهو في حالة خطرة.

كما أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الجريمة المروّعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي "راح ضحيتها 18 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال".

ووفقاً لمنظمة مساواة، فإن المنازل التي أقدم الحوثيون عل تفجيرها هي: منزل محمد اليريمي، ومنزلان لإبراهيم الزيلعي، ومنزل لعلوي المجاهر، ومنزل آل ناقوس، ومنزل المواطن أحمد خلبي، ومنزل المواطن صالح هادي، ومنزل آل الفيه.

وأكدت مساواة، أن مسلحي مليشيا الحوثي فرضوا حصارا خانقا على حي الحفرة، وزرعوا شبكة ألغام واسعة في أركان المنازل التي تم تدميرها، ولا يزالون يحاصرون الحي. كما نفذوا حملة اقتحامات للمنازل واعتقالات واسعة للمواطنين.