اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار

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سلمت اليمن، مسؤولة أممية خطة استجابة للتعامل مع كارثة السفينة التي اعدتها الخلية الحكومية والتي يتطلب تنفيذها دعماً مادياً و فنياً و لوجستياً عاجلا.
حيث بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي،اليوم الاثنين مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إليزابيث مريما، مستجدات كارثة الباخرة "روبيمار".
واستعرض العواضي، مخاطر الكارثة، وجهود الحكومة المستمرة للتعامل معها وتخفيف تبعاتها على البيئة البحرية في البحر الأحمر.
من جانبها اكدت المسؤولة الأممية، متابعة الأمم المتحدة للكارثة منذ استهداف السفينة، لافتة الى أن فرق الأمم المتحدة متواجدة في عدن وتعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة.
والخميس الماضي قالت الحكومة اليمنية، أن فريقا أمميا وصل إلى البلاد لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين.
وفي 18 فبراير الماضي، تعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار جسيمة جراء استهدافها بصاروخ، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.