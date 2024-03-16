عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل الحوثيين.. والجديد شركة شحن متورطة

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ادرجت وزارة الخزانة الامريكية اليوم، شركة شحن مسجلة في جزر مارشال على قائمة العقوبات الامريكية لتورطها في التجارة غير المشروعة نيابة عن مليشيات الحوثي التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.

واوضحت وزارة الخزانة الامريكية في بيان، ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للوزارة اتخذ اجراءات عقابية ضد شركة الشحن (فيشو ان) التي تورطت سفينتها (ليدي صوفيا) في شحنات غير قانونية الى الصين لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وتوفير الدعم المادي للحوثيين.

وقال وكيل وزارة الخزانة الامريكية بريان نيلسون في بيان "نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس الايراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الامريكية وتمويل المزيد من الهجمات الارهابية"..مؤكدا استمرار واشنطن في استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية.

من جهته، اشار المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، في تصريح صحافي، الى ان الولايات المتحدة حددت السفينة المذكورة كممتلكات يحظر التعامل معها بعد تورطها في التجارة غير القانونية للحوثيين والحرس الثوري الايراني..مؤكداً التزام الولايات المتحدة الثابت بمكافحة تمويل الإرهاب ومواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعطيل التمويل الذي يمكن ان يزعزع الاستقرار في المنطقة.