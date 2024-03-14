‏المبعوث الأممي إلى اليمن يجري محادثات منفردة مع ممثلي البعثات الدائمة للأمم المتحدة... تفاصيل

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد غروندبرغ مباحثات منفردة مع كل من نائب المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، والمندوب الدائم لكوريا الجنوبية؛ جونكوك هوانج (رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن)، ومندوب مصر الدائم؛ أسامة عبد الخالق، ونائب المندوب الدائم للإمارات؛ محمد بوشهاب، تناولت التقدم المحرز في عملية السلام باليمن، وفق خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في ديسمبر، وضمان توسيع فوائد الهدنة الملموسة للشعب اليمني.

كما ناقشت المحادثات آخر التطورات السياسية والعسكرية والمستجدات الإقليمية وتأثيراتها السلبية على مسار السلام في اليمن. في حين أكد ممثلي الدول الأربع على التزام بلدانهم بالسلام والاستقرار في اليمن ودعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد المحترب منذ نحو تسع سنوات.