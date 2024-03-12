عيدروس يدشن ويطالب التحالف بالدعم... إدخال قطع جديدة للقوات البحرية بحضور وزير الدفاع

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشّن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم، إدخال عدد من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية للخدمة، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي.

وأكد اللواء الزُبيدي، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد كبير من قبل المليشيات الحوثية في استهداف خطوط الملاحة الدولية.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، دعوته لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية والتحالف الدولي، لدعم القوات البحرية، في جانب التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالامكانيات لتكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

ومن جانبه أكد الوزير الداعري، أن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي .. مضيفا "لدى قواتنا البحرية الإرث الكبير من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية بكل كفاءة واقتدار".

كما عبّر الفريقان الداعري والنخعي، عن شكرهما الجزيل للواء الزُبيدي بتشريفه لوزارة الدفاع بهذا التدشين.

حضر التدشين رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد الشرطة العسكرية اللواء محمد صالح الشاعري.