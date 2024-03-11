عاجل: مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب .. وأصبحوا الطرف الأكثر عدوانية في الصراع رمضان في صنعاء.. أسواق تعج بالمتسولين وقادة الحوثيون يتنافسون في تشييد القصور وافتتاح المراكز التجارية ! مؤسسة توكل كرمان تسلم محافظ تعز مدرسة بلقيس للصم والبكم وتعلن عن تدشين المرحلة 2 لمجمع بلقيس التعليمي بتكلفة 700 مليون ريال يمني رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الصين التمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً لماذا رفضت أسرة المجني عليه الشيخ الباني حكم محكمة عتق وبماذا طالبت؟ اشادة رئاسية بموقف تركيا من الشرعية ودعمها المقدم لليمن في 5 مجالات ناشط حوثي يفضح جماعته بصنعاء ويكشف عن ''تلاعب فاضح'' وطريقة جديدة لقادة المليشيات نحو الثراء الفاحش والسريع سفيرة فرنسا تبلغ العليمي استعداد بلادها إرسال خبراء إلى اليمن معونات صينية تصل المكلا غدا.. الرئيس العليمي يتحدث مع الصينيين حول الطريقة الوحيدة والأمثل لتأمين الملاحة الدولية بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان الحوثيين دخلوا الحرب وأصبحوا الطرف الأكثر عدوانية في الصراع.
لفتت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان تقييمنا يظهر أن حزب الله وإيران لا يريدان تصعيد الصراع وصولا لحرب شاملة.
كما ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "نواجه عدم استقرار بالشرق الأوسط وسقط نحو 30 ألف قتيل بالعملية الإسرائيلية".
وأضافت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل دانيكا هاينز، ان الأزمة في غزة جددت عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة
وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أخشى أن تقوض إدارة نتنياهو للحرب الدعم الأمريكي لإسرائيل على المدى الطويل.