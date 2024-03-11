عاجل: مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب ..  وأصبحوا الطرف الأكثر عدوانية في الصراع

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان الحوثيين دخلوا الحرب وأصبحوا الطرف الأكثر عدوانية في الصراع.

لفتت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان تقييمنا يظهر أن حزب الله وإيران لا يريدان تصعيد الصراع وصولا لحرب شاملة.

كما ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "نواجه عدم استقرار بالشرق الأوسط وسقط نحو 30 ألف قتيل بالعملية الإسرائيلية".

وأضافت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل دانيكا هاينز، ان الأزمة في غزة جددت عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أخشى أن تقوض إدارة نتنياهو للحرب الدعم الأمريكي لإسرائيل على المدى الطويل.