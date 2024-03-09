كانت في طريقها إلى المليشيات.. شحنة ضخمة من المخدرات تقع في قبضة البحرية الدولية المشتركة

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اصدرت القوات البحرية الدولية المشتركة (CMF) بياناً هاماً اعلنت فيه مصادرة شحنة كبيرة من المخدرات يتوقع انها قادمة من طهران وكانت في طريقها الى المليشيات الحوثية.





واوضح البيان الذي اطلع عليه محرر مأرب برس بأن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية تعمل تحت قيادة "قوة المهام 150" بقيادة كندا، صادرت في 5 مارس الجاري، 770 كيلوجراماً من "الميثامفيتامين" المخدر أثناء دوريتها في المياه الدولية ببحر العرب.

وتابع البيان :الشحنة المضبوطة كانت على متن مركب شراعي في بحر العرب، ونفذت عملية الاعتراض السفينة "جلين هاريس"، وعقب ضبط وتوثيق ووزن الحمولة غير المشروعة، "قام أفراد خفر السواحل بالتخلص من المخدرات بشكل صحيح".