برنامج عمران يكشف عن حياة اليمنيين ..يبث في رمضان على فضائية خليجية

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في موسمه الرابع، يقدم برنامج "عمران" بتقديم الإعلامي المتميز سوار الذهب ملخصًا شيقًا لرحلته إلى اليمن.
وسيكشف البرنامج الذي سيبث على قناة قطر ، جانبا من الأوضاع الحالية لليمنيين في عدة محافظات، مسلطًا الضوء على حضارتهم وأصالتهم، وكاشفًا عن جوانب فريدة من ثقافتهم.
كما قام بتسليط الضوء على فضائلهم وعاداتهم الجميلة، وعلى جوانب إيجابية من حياة اليمنيين، رغم التحديات التي يواجهونها، مساهمًا في نقل تجربة غنية ومثيرة للمشاهدين.
وأعرب سعادة السفير راجع بادي، سفير بلادنا في الدوحة، عن سعادته وشكره وتقديره للإعلامي سوار الذهب على ما بذله من جهد كبير في إبراز حضارة وأصالة وثقافة الشعب اليمني وفضائله وعاداته الجميلة.
من جانبه، أشاد الإعلامي سوار الذهب بدور السفير اليمني في قطر في إنجاح البرنامج وخدمة اليمن أرضًا وإنسانًا.