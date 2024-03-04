توجيهات طارئة بتعليق حركة نقل الركاب الى منفذ الوديعة الرابط بين اليمن والسعودية

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن تعليق مؤقت لحركة نقل الركاب من اليمن الى السعودية عبر منفذ الوديعة لمعالجة الاختلالات بتأخير المواعيد المحددة للوصول الى المنفذ البري المشترك بين اليمن والسعودية وهو ما يتسبب في معاناة المسافرين.

وأصدرت الهيئة تعميما ملزما لكافة شركات نقل الركاب الدولية، بالوقف رحلاتها إلى السعودية بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من بعد غدا الأربعاء 6 مارس وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 9 مارس .

وبحسب التوجيه – الذي حصل مأرب برس على نسخة منه – فإن قرار الإيقاف يأتي استنادا لمذكرة مدير عام ميناء الوديعة البري، وإفادة غرفة العمليات بالهيئة بشأن التكدس في ميناء الوديعة البري ونقطة الفرز في مديرية العبر ومعاناة المسافرين، ولعدم التزام الجميع بموعد وصول الرحلات حسب الإذن الصادر من الهيئة".

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة في التعميم محذرة من انه "سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية"، بحق الشركات المخالفة و"إيقاف ترخيص أي شركة تخالف جدول المواعيد ليوم الثلاثاء".