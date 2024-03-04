المليشيات تعلن مصرع ثلاثة من مقاتليها ينتحلون رتبا عسكرية

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أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين مصرع ثلاثة من مقاتليها بنيران الجيش الوطني.
وذكرت وكالة سبأ النسخه الحوثية المزورة بأن قيادات عسكرية حوثية شيعت اليوم ثلاثة ضباط لقو مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الشرعية.
وبحسب الوكالة الحوثية فأن القتلى هم الرائد صالح حمد الحزوفاء، الملازم أول حمير محسن سنان، والملازم ثاني غالب علي الحكمي.
ولم تفصح المليشيات عن تاريخ ومكان مصرع عناصرها.