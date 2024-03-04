هدنة غزة... أين وصلت محادثات القاهرة ؟ الاعلان عن حادثة استهدفت كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر - الاتصالات العالمية في خطر العميد طارق صالح يوجه طلبا رسميا للحكومة البريطانية بخصوص الاسلحة الايرانية ويكشف مخطط طهران في البحر الأحمر وزير الدفاع يوجه رسائل ساخنة للمستشار العسكري للمبعوث الاممي .. ويحمل المجتمع الدولي مسؤلية ما يحدث في البحر الأحمر ليبيا تسلم وزير الأوقاف دعوة للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم البحرية البريطانية :هجوم يستهدف سفينة شحن «تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل اليمن مذيعة يمنية شهيرة تفوز بجائزة المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لتسوية ازمة رواتب الموظفين المنقطعة ويؤكد رسائل للشرعية والحوثيين تحسن طفيف في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن'' تشكيل لجنتين لتسهيل نقل حجاج اليمن وتوجيهات بترتيب جدول رحلات اليمنية
طالب اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية حازمة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الأراضي اليمنية.
واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللور طارق أحمد " إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السفن التجارية تندرج ضمن مخطط إيراني لعسكرة البحر الأحمر، مؤكداً أن إرهاب الحوثي ليس له أي علاقة بالأوضاع في قطاع غزة.
كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط التطورات الأخيرة ذات الاهتمام المشترك والتحديات الناجمة عن التصعيد الإيراني في البحر الأحمر.
وتم التطرق إلى الآثار الكارثية للتصعيد الحوثي على سلاسل الإمداد والأوضاع المعيشية في اليمن، وكذلك على مشروع اتفاق السلام الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
من جانبه، جدد وزير الدولة البريطاني التأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي وحرصها على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.