الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد غرة شهر رمضان

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تشهد الأيام الحالية حالة من الترقب بين مسلمي العالم للإعلان عن أول أيام شهر رمضان.

فقد بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م)، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس.

ومن الأشياء الأكثر بحثاً بالإنترنت هي عن أول أيام الصيام لهذا العام. فهل سيبدأ شهر الصيام يوم الاثنين الموافق 11 مارس أم الثلاثاء الموافق 12 مارس؟ إعلان تعبيرية تعبيرية ووسط هذه التساؤلات الحائرة بين جموع المسلمين، كشف مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 1445هـ في الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي، في بيان، إن تحري هلال شهر رمضان لهذا العام بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الأحد 10 مارس، وذلك حسبما أثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش ذلك اليوم، وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا.

وبناءً على ذلك، فإنه من المتوقع للعديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر، أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس، وفقًا لمركز الفلك الدولي.

وأضاف أن موعد أول أيام الشهر الكريم قد يختلف في بعض الدول الإسلامية الأخرى حول العالم، مثل باكستان وإيران وبنغلاديش، إذ أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

وقال بيان مركز الفلك الدولي: "بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيكون الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس".

وأضاف: "أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة .. فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركيتين، خاصة من الأجزاء الغربية، وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس".

وتابع أنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 10 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تفيد بأنه في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و22 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.4 درجة، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و45 دقيقة، وبعده عن الشمس 3 درجات، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات ودقيقتان، وبعده عن الشمس 3.7 درجة.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية. وتشير التوقعات الفلكية إلى أن عدة شهر الصيام هذا العام ستكون 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية