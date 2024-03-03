زيارة مفاجئة لنائب رئيس مجلس النواب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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زار المهندس محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب، اليوم مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقته عدن.

وخلال الزيارة أستمع نائب رئيس المجلس إلى شرح من قبل رئيس الجهاز القاضي أبوبكر السقاف حول الأدوار والانجازات التي يقوم بها الجهاز في إطار مهامه الدستورية والقانونية باعتباره محاسب الدولة ورقابته سابقة ومصاحبة ولاحقة ويقدم الملاحظات والتوصيات للجهات التي يراجع حساباتها .. وأكد رئيس الجهاز على أهمية دور مجلس النواب ولجانه الدائمة باعتبار مهام اللجان رقابية ويساعدها تقارير الجهاز في أداء مهامها بما يحقق الصالح العام ويجعل مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مسؤولياتهم الوطنية

كما عبر المهندس باصرة عن تقدير مجلس النواب وهيئة الرئاسة على الجهود التي يبذلها المختصين من محاسبين وفنيين وموظفين بالجهاز وعلى التقارير الرقابية المحايدة .. مؤكداً على أهمية هذه التقارير ولابد من تنفيد ماتحتويه من ملاحظات وتوصيات للوحدات الإدارية بالمحافظات والوزارات لكي يتم الحفاظ على المال العام وتجفيف منابع الفساد المالي والاداري .

واكد نائب رئيس المجلس المهندس باصرة انه من خلال تفعيل دور لجان مجلس النواب سترى أي تقارير النور للجهاز المركزي وستأخذ طريقها القانوني في تنفيد محتويات هذه التقارير للمراجعات الحسابية والتي أعدت وفق معايير محاسبية معتبره، معبراً في ذات السياق عن تقديره للجهود التي يبذلها الطاقم بالجهاز المركزي واجراءاتهم القادمة في الرقابة المصاحبة للمرافق الإدارية من منافذ ومصالح عامة ومؤكدا على الشراكة والتكامل بين مجلسي النواب ولجانه الدائمة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.