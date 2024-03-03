مصادر قضائية مصرية تشكف لمأرب برس تطورات قضية مقتل اللواء العبيدي وحقيقة تأجيل محاكمة المتهمين

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افادت مصادر قضائية مصرية اليوم الاحد بأن محكمة جنايات الجيزة أجلت محاكمة المتهمين باغتيال الشهيد اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني» في اليمن، داخل شقته بمنطقة «فيصل» في محافظة الجيزة شمالي مصر منتصف فبراير الماضي الى 6 مارس الحالي .
وأوضحت المصادر لمأرب برس بأن التأجيل جاء بهدف اتاحة فرصة لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
المصادر اوضحت ايضاً بان المتهمين اعترفوا بارتكاب جريمة اغتيال اللواء العبيدي.. لافتةً إلى ان محامي الشهيد اللواء حسن العبيدي طالب خلال الجلسة الأولى التي عقدت اليوم الاحد بمحكمة جنايات الجيزة بتعويض مدني موقت قدرة مليون جنيه .
و منتصف فبراير الماضي عثر على جثة اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني» في اليمن، داخل شقته في محافظة الجيزة، لتخرج الداخلية المصرية حينها باعلان ضبط 5 اشخاص بينهم سيدات متورطين بقتل اللواء العبيدي بدافع السرقة.
ووفق تحقيقات السلطات المصرية بان المتهمين استخدموا عقاراً مهدئاً (الكلوازيين)، وسلاحاً أبيض (مطواة)، في الجريمة، و«قاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، ثم قاموا بتكبيل يديه وقدميه، وتغطية فمه بقطعة من القماش».