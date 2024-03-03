العميد طارق ينجح في ابرام اتفاق بين الحكومة الشرعية والمنظمة البحرية الدولية وإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الأحداث في البحر الأحمر

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد "طارق صالح " اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMOوذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور " ياسين سعيد نعمان" على ترتيبات عاجلة وأخرى استراتيجية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والتي سيتم متابعتها مع الدول الأعضاء والعمل على تنفيذها أولاً بأول .

واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد "طارق صالح " مجمل التطورات الجارية في البحر الأحمر وخليج عدن الناشئة عن القرصنة الحوثية المدعومة من إيران والتي عطلت الملاحة في هذا الممر الملاحي البحري الهام وأضحت تهدد سلامة الأمن فيه وعسكرته على نحو غير مسبوق منوها الى التداعيات الخطيرة التي تسببت بها عمليات الحوثيين في البجر الأحمر والتي كان اخرها استهداف السفينة البريطانية "روبيمار" التي غرقت بالقرب من السواحل المتاخمة لجزيرة حنيش وما سيؤدي اليه ذلك من كارثة طبيعية بسبب خطورة المواد التي تحملها .

وسلمت السفارة اليمنية في لندن قيادة المنظمة البحرية النداء الذي وجهته الحكومة اليمنية منذ يومين الى الدول والمنظمات الدولية والذي تطلب فيه المساعدة على تجنب هذه الكارثة البحرية ومناقشة الدور المطلوب في الوقت الراهن من المنظمة البحرية الدولية في توفير الامكانيات اللازمة للحكومة اليمنية حتى تتمكن من القيام بمسئوليتها الكاملة في مواجهة المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وسلامة الأمن البحري في هذا الممر الهام والمتمثلة في الهجمات الحوثية- الايرانية على السفن بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى عدا المسيرات الايرانية التي تستخدم على نحو مكثف .

من جهته أكد الأمين العام للمنظمة على أن حماية الملاحة البحرية تشكل أولوية هامة للمنظمة ولإدارته على وجه الخصوص ، بما في ذلك منع تدهور الأمن البحري في هذه المنطقة الهامة .