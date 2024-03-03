واشنطن بوست تفجر فضيحة للجيش الأمريكي وتكشف تهاوي الجيش الإسرائيلي أمام صمود حماس .. آلاف الأميركيين يقاتلون كتائب القسام في غزة دبلوماسي يمني يكشف عن التداعيات الأخطر جراء مواصلة الحوثيين التصعيد في البحر الأحمر ويوجه هذه الاتهامات للميلشيا ثلاث تساؤلات خطيرة تضع الحوثي ولندن أمام مؤامرة مدمرة بخصوص السفينة البريطانية.. هل أغرقت لأجل غزة ام تم إغراقها مقابل صفقة؟ الإندبندنت البريطانية تؤكد ما نشره مأرب برس وتكشف عن توجه لندن لدعم الحكومة الشرعية لفتح جبهة جديدة ضد الحوثيين وهذا ما طلبه طارق صالح مليشيا الحوثي في اليمن تتعهد بمواصلة إغراق السفن البريطانية أسعار الجرام والجنيه الذهب في صنعاء وعدن اليوم الإمارات تجدد دعمها لأمن ووحدة اليمن رواية الجيش الأميركي حول غرق السفينة ''روبيمار'' وماذا كانت حمولتها الزنداني يشرح حقيقة الصراع الأمريكي اليمني في البحر الأحمر وغزة.. الأسباب والنتائج عدن.. لقاء في قصر معاشيق يشدد على رفع الجاهزية واليقظة
حمل دبلوماسي مني رفيع المستوى جماعة الحوثي مسئولية التسبب في " عسكرة" البحر الأحمر وخليج عدن نتيجة استمرارها في التصعيد العسكري وتهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .
واتهم سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور " ياسين سعيد نعمان" في منشور على حائط صفحته بشبكة "فيسبوك" – رصده مأرب برس - جماعة الحوثي بـ"تقديم اليمن ضحية على المذبح الإيراني بعد أن عسكرت البحر الأحمر وخليج عدن، لصالح مشاريع أجنبية" معتبرا ان الميلشيا "لم تكتفي بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنها من مآسي لحقت بكل أسرة يمنية، بل اختلقت الأسباب لتعظيم الكارثة فيما نراه اليوم من عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن وتطويق اليمن بأحزمة من نيران المدافع والصواريخ والمسيرات والألغام".
وكشف الدكتور " ياسين سعيد نعمان " عن التداعيات الاقتصادية الجسيمة التي تسبب بها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر منوها الى أن "سعر شحن الحاوية من الصين إلى الموانئ المجاورة يتراوح ما بين 2500 إلى 3500 دولار أمريكي بينما يصل سعر الشحن إلى 7400 دولار لتصل إلى كل من عدن والحديدة، مؤكدا أن ذلك يعود إلى منهج التدمير الذي تمارسه جماعة الحوثي في اليمن خدمة لمشاريع أجنبية".