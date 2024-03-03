دبلوماسي يمني يكشف عن التداعيات الأخطر جراء مواصلة الحوثيين التصعيد في البحر الأحمر ويوجه هذه الاتهامات للميلشيا

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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حمل دبلوماسي مني رفيع المستوى جماعة الحوثي مسئولية التسبب في " عسكرة" البحر الأحمر وخليج عدن نتيجة استمرارها في التصعيد العسكري وتهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .

واتهم سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور " ياسين سعيد نعمان" في منشور على حائط صفحته بشبكة "فيسبوك" – رصده مأرب برس - جماعة الحوثي بـ"تقديم اليمن ضحية على المذبح الإيراني بعد أن عسكرت البحر الأحمر وخليج عدن، لصالح مشاريع أجنبية" معتبرا ان الميلشيا "لم تكتفي بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنها من مآسي لحقت بكل أسرة يمنية، بل اختلقت الأسباب لتعظيم الكارثة فيما نراه اليوم من عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن وتطويق اليمن بأحزمة من نيران المدافع والصواريخ والمسيرات والألغام".

وكشف الدكتور " ياسين سعيد نعمان " عن التداعيات الاقتصادية الجسيمة التي تسبب بها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر منوها الى أن "سعر شحن الحاوية من الصين إلى الموانئ المجاورة يتراوح ما بين 2500 إلى 3500 دولار أمريكي بينما يصل سعر الشحن إلى 7400 دولار لتصل إلى كل من عدن والحديدة، مؤكدا أن ذلك يعود إلى منهج التدمير الذي تمارسه جماعة الحوثي في اليمن خدمة لمشاريع أجنبية".