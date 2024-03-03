ثلاث تساؤلات خطيرة تضع الحوثي ولندن أمام مؤامرة مدمرة بخصوص السفينة البريطانية.. هل أغرقت لأجل غزة ام تم إغراقها مقابل صفقة؟

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف كاتب سياسي سعودي بارز عن شكوك موضوعية تتعلق بحادث غرق السفينة البريطانية " "إم في روبيمار" والتي كانت تحمل على متنها 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1، وكميات من الزيوت والوقود مما يجعل اليمن أمام كارثة بيئية واقتصادية كبيرة.

واثار الكاتب السياسي السعودي البارز " سليمان العقيلي" في منشور له على منصة اكس – رصده مأرب برس تساؤلات وجيهة مشوبة بالشكوك حول مسار ابحار السفينة البريطانية في البحر الأحمر والتهاون اللافت في تعاطي الحكومة البريطانية مع استهداف الحوثيين للسفينة وسبب ارجاء الإعلان عن الحادث لمدة أسبوع .

وأورد " العقيلي ثلاثة تساؤلات خطيرة حول غرق او إغراق تلك السفينة حيث قال " لماذا تبحر سفينة السموم الكيماوية الانجليزية فوق الجرف القاري قرب الساحل اليمني وليس في خط الملاحة الدولي في المياه العميقة ؟..ولماذا الصمت الانجليزي على حادث الاغراق وعدم صدور رد فعل عسكري او سياسي بريطاني؟ ولماذا لم يعلن عن الحادث الا بعد نحو اسبوع من وقوعه؟".

واتسمت ردود الأفعال الدولية إزاء كارثة غرق السفينة البريطانية بالضعف حيث لم يصدر بيان من مجلس الأمن الدولي كما لم تبدى الولايات المتحدة وبريطانيا أي مواقف حازمة حيال تسبب ميلشيا الحوثي في هذه الكارثة البيئية الخطيرة وهو ما اثار بدوره علامة استفهام كبيرة .