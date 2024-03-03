ثلاث تساؤلات خطيرة تضع الحوثي ولندن أمام مؤامرة مدمرة بخصوص السفينة البريطانية.. هل أغرقت لأجل غزة ام تم إغراقها مقابل صفقة؟ الإندبندنت البريطانية تؤكد ما نشره مأرب برس وتكشف عن توجه لندن لدعم الحكومة الشرعية لفتح جبهة جديدة ضد الحوثيين وهذا ما طلبه طارق صالح مليشيا الحوثي في اليمن تتعهد بمواصلة إغراق السفن البريطانية أسعار الجرام والجنيه الذهب في صنعاء وعدن اليوم الإمارات تجدد دعمها لأمن ووحدة اليمن رواية الجيش الأميركي حول غرق السفينة ''روبيمار'' وماذا كانت حمولتها الزنداني يشرح حقيقة الصراع الأمريكي اليمني في البحر الأحمر وغزة.. الأسباب والنتائج عدن.. لقاء في قصر معاشيق يشدد على رفع الجاهزية واليقظة إسرائيل تكشف خسائر كمين المبنى في خان يونس اتفاق غزة الذي طال انتظاره.. إليك أبرز نقاط الخلاف ؟
كشف كاتب سياسي سعودي بارز عن شكوك موضوعية تتعلق بحادث غرق السفينة البريطانية " "إم في روبيمار" والتي كانت تحمل على متنها 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1، وكميات من الزيوت والوقود مما يجعل اليمن أمام كارثة بيئية واقتصادية كبيرة.
واثار الكاتب السياسي السعودي البارز " سليمان العقيلي" في منشور له على منصة اكس – رصده مأرب برس تساؤلات وجيهة مشوبة بالشكوك حول مسار ابحار السفينة البريطانية في البحر الأحمر والتهاون اللافت في تعاطي الحكومة البريطانية مع استهداف الحوثيين للسفينة وسبب ارجاء الإعلان عن الحادث لمدة أسبوع .
وأورد " العقيلي ثلاثة تساؤلات خطيرة حول غرق او إغراق تلك السفينة حيث قال " لماذا تبحر سفينة السموم الكيماوية الانجليزية فوق الجرف القاري قرب الساحل اليمني وليس في خط الملاحة الدولي في المياه العميقة ؟..ولماذا الصمت الانجليزي على حادث الاغراق وعدم صدور رد فعل عسكري او سياسي بريطاني؟ ولماذا لم يعلن عن الحادث الا بعد نحو اسبوع من وقوعه؟".
واتسمت ردود الأفعال الدولية إزاء كارثة غرق السفينة البريطانية بالضعف حيث لم يصدر بيان من مجلس الأمن الدولي كما لم تبدى الولايات المتحدة وبريطانيا أي مواقف حازمة حيال تسبب ميلشيا الحوثي في هذه الكارثة البيئية الخطيرة وهو ما اثار بدوره علامة استفهام كبيرة .