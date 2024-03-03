مليشيا الحوثي في اليمن تتعهد بمواصلة إغراق السفن البريطانية

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تعهد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وأكد الجيش الأمريكي يوم السبت أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير شباط.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثي على منصة إكس "اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة".