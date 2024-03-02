مسير عسكري مشترك لقوات الأمن الخاصة وشرطة المنشآت بمحافظة مأرب

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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نظمت قوات الأمن الخاص وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب ، مسيراً عسكرياً لمسافة 75 كم، وذلك بهدف تعزيز لياقتهم البدنية وقدراتهم على قطع المسافات الطويلة في مختلف التضاريس والظروف.

وانطلق المسير من صحراء الكنائس بالجوف، مروراً بصحراء مأرب "الوادي" وصولاً إلى مدينة مأرب ، حيث شارك فيه المتدربين المشاركين في الدوة الثانية صاعقة مشتركة.

وقال قائد قوات الأمن الخاص بالمحافظة العميد سليم السياغي، إن برنامج المسير والتدريب البدني يأتي في إطار خطة التأهيل والتدريب وبرامج الإعداد والتطوير النوعي للمتدربين المشاركين في الدورة الصاعقة الثانية.

وأضاف العميد السياغي إلى أن هذا المسير العسكري يهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز اللياقة البدنية والقدرة على التحمل وإكساب المتدربين مهارات جديدة للتعامل مع كافة التضاريس المختلفة.

وفي ختام المسير، تقدم قائد قوات الأمن الخاصة بالشكر لنائب مجلس القيادة الرئاسي - محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على جهودهم والدعم الذي يقدمونه في مجال التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم في أداء المهام الأمنية المختلفة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة مأرب.