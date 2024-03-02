مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن المخطط التصعيدي القادم للحوثيين بعد انتهاء حرب غزة وتوجه تحذيرا للحكومة الشرعية حريق ''مفتعل'' يلتهم أشجار دم الأخوين في سقطرى (صورة) شاهد الفيديو.. السعودية تكشف عن الهوية والشعار الرسمي لملف ترشحها لإستضافة كأس العالم 2034 مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم رئيس الحكومة اليمنية يحذر من كارثة بيئية كبرى ويناشد المجتمع الدولي التحرك بشكل عملي وعاجل عاجل: الإعلان عن غرق السفينة ''روبيمار'' وخلية الأزمة تقول أن كارثة بيئية ستحدث في المياة اليمنية (صور) ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماعة الحوثي التجاوب؟ تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟ الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو
أكدت مصادر مطلعة بصنعاء أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ستتجه في حال اضطرت الى وقف تصعيدها في البحر الأحمر بسبب انتهاء الحرب في غزة الى حشد كافة إمكانياتها وقدراتها التسليحية والتحشيدية لشن حملة عسكرية جديدة وموسعة بهدف السيطرة على مركز محافظة مأرب .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" ان قيادات حوثية عليا في تطرح خلال لقائتها مع القيادات الميدانية ان الهدف القادم بعد معركة البحر الأحمر ستكون محافظة مأرب.
واكدت المصادر الخاصة ان ميلشيا الحوثي لن تجنح الى التهدئة في حال انتهت ذرائعها المتعلقة بمواصلة التصعيد العسكري في البحر الأحمر بوقف الحرب في غزة وستتجه الى التصعيد بوتيرة عالية في محافظة مأرب بهدف السيطرة على مركز المحافظة والاستيلاء على منابع النفط والغاز معتبرة أن هذا يمثل أولوية مطلقة لدى قيادة الميلشيا ويحظى بدعم إيراني مباشر من حيث الاعداد والتسليح ورسم الاستراتيجية العسكرية الميدانية لتحقيق نتائج مؤثرة على الأرض .
ولفتت المصادر إلى أنه في حال لم تبادر الحكومة الشرعية الى كسر الحوثيين عسكريا في الحديدة واستعادة السيطرة عليها فان الوجهة القادمة للحوثيين ستكون محافظة مأرب اخر معاقل الشرعية المحررة في شمال البلاد.