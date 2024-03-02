آخر الاخبار

مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم عاجل.. رئيس الحكومة اليمنية يحذر من كارثة بيئية كبرى ويناشد المجتمع الدولي التحرك بشكل عملي وعاجل عاجل: الإعلان عن غرق السفينة ''روبيمار'' وخلية الأزمة تقول أن كارثة بيئية ستحدث في المياة اليمنية (صور) ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماعة الحوثي التجاوب؟ تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟ الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا معجزة بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة فلسطينية في غزة من تحت الأنقاض وأجسامهم هياكل عظمية

مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 137

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم السبت بتاريخ 02/03/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               530

بيع الدولار                  535

شراء السعودي          139.80

بيع السعودي               140.20

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1666

بيع الدولار                 1675

شراء السعودي             439

بيع السعودي                441

إقراء أيضاً
عاجل.. رئيس الحكومة اليمنية يحذر من كارثة بيئية كبرى ويناشد المجتمع الدولي التحرك
عاجل: الإعلان عن غرق السفينة ''روبيمار'' وخلية الأزمة تقول أن كارثة بيئية ستحدث
ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماع
تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟
البنتاغون الأميركي: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين
شاب يمني يقود الجاليات اليمنية والعربية في ولاية ميتشجن لإسقاط الرئيس بايدن في ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول