مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم السبت بتاريخ 02/03/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 530
بيع الدولار 535
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.20
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1666
بيع الدولار 1675
شراء السعودي 439
بيع السعودي 441