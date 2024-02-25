الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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تعثرت مساعي قيادة جماعة الحوثي مجددا لتشكيل حكومة انقلابية جديدة بصنعاء جراء اعتذار عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها لخلافة الدكتور " عبد العزيز بن حبتور" لاسباب تتعلق بتعنت قيادة الجماعة في منح هامش من الصلاحيات لرئيس الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء لـ"مأرب برس" أن ثلاث شخصيات جنوبية تم ترشيحها لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة استبعدت بعد اعتذار اثنين منهم فيما تم استبعاد المرشح الثالث وهو اللواء "خالد باراس " نظرا لتقدمه في السن .

وبحسب المصادر فقد جددت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالفه مع الحوثيين رفضها تقديم مرشح لرئاسة الوزراء قبيل تلبية قيادة الجماعة لمطالبها والمتمثلة في تخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة لصرف مرحلي لرواتب الموظفين وإعطاء هامش من الصلاحيات لرئيس الحكومة وهو ما ترفضه قيادة الحوثيين .