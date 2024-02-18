  إسرائيل تكشف عن محاولة اعتراض طائرة إسرائيلية فوق اليمن كانت متجهة الى مطار بن غوريون

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عناصر حاولت الاستيلاء على شبكة اتصالات طائرة متجهة من تايلاند لإسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها بأن جهات معادية لم تسميها اعترضت مسار طائرة ركاب إسرائيلية، تابعة لشركة العال، وحاولوا تغيير مسارها فوق اليمن.
وأشارت البث الإسرائيلية إلى أن الطائرة المتجهة لإسرائيل كان على متنها 250 راكبا ووصلت إلى وجهتها في مطار بن غوريون بسلام.
وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن قرار تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية اعتبارا من اليوم، يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، وتريد به الإضرار باليمن؛ دعما لإسرائيل، وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتعهد بالاستمرار في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة