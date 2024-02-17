حصري..الحوثي ينشئ جهاز استخبارات جديد للتجسس على ابناء القبائل في مناطق سيطرته

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر امنية مطلعة في صنعاء اليوم السبت بأن مليشيات الحوثي الانقلابية اقرت خطة انشاء جهاز مخابراتي جديد من ابناء القبائل يسمى الشرطة المجتمعية للتجسس على ابناء القبائل في مناطق سيطرتها.



وذكرت المصادر لمأرب برس بأن الجهاز الاستخباراتي الحوثي الجديد يهدف الى تجنيد عملاء من ابناء القبائل في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة تحت مسمى الشرطة المجتمعة بهدف جمع المعلومات والتجسس على المواطنين وابناء القبائل ورصد تحركاتهم وتزويد (جهاز الأمن والمخابرات)بأي معلومات تمس فكرها، ومشروعها العنصري.



المصادر اوضحت ايضاً بان مهام الشرطة الحوثية المجتمعية ستكون ذات طابع تجسسي يتم تنشيطها على كل شرائح المجتمع بما فيها الأسرة والقرى والعزلة والمديريات .

وذكرت المصادر بأن المليشيات الحوثية قد شرعت منذ ايام باستقطاب عددا كبيرا من ابناء القبائل والشخصيات الاجتماعية لضمهم على كشوفات وحدات التجسس الحوثية الجديدة بهدف إخضاعهم لدورات استخباراتية.