عاجل/ الرئيس اليمني من ميونخ: ''الضربات الجوية على الحوثيين لا تكفي وهذا ما نطلبه للقضاء عليهم'' أول تحرك رسمي للحكومة الشرعية يستهدف الحوثيين مع بدء سريان قرار تصنيفهم ''جماعة إرهابية'' الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف وتنفيذ الاغتيالات الجيش الإسرائيلي يهاجم أنابيب غاز رئيسية في إيران واشنطن تعلن إمداد تل أبيب بأسلحة قيمتها عشرات ملايين الدولارات إيلون ماسك يفضح الرقابة التي تمارسها الحكومة الأمريكية غوغل تعلن عن تعزز حماية أجهزة أندرويد تحدث عن خسائر إسرائيلية غير مسبوقة .. أبو عبيدة يكشف ما ينتظر جيش العدو الصهيوني في العقد القتالية - فيديو موجة غلاء وجبايات تضرب مناطق سيطرة الانقلابيين سفارة اليمن بالرياض تحدد موعد إطلاقها لخدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية
طلب الرئيس اليمني،رشاد العليمي، دعما للحكومة الشرعية للقضاء على قدرات الحوثيين، وقال في مقابلة متلفزة على قناة العربية- تابعها مأرب برس- ''إن القضاء على قدرات الحوثيين يتطلب دعما للحكومة الشرعية اليمنية للسيطرة على مناطق الميليشيات، وأن الضربات العسكرية لن تقضي وحدها على قدرات الحوثيين العسكرية'' في اشارة للضربات التي تشنها امريكا وبريطانيا على اهداف للحوثيين في اليمن.
رئيس مجلس القيادة،علق على قرار اعادة تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة ارهابية بقوله ''ان اليمنيين لن يتضرروا من هذا القرار''.
وأكد العليمي، أن الهجمات على سفن البحر الأحمر بدأت قبل الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "استثمار الحوثيين للحرب غير أخلاقي".
وبين أن المشكلة الحقيقية هي في إيران التي تعتمد مشروعا تخريبيا في المنطقة.
وقال إن إيران ضد السلام في اليمن وفي المنطقة بشكل عام.
وشدد العليمي على إنه يجب ردع إيران عن نقل الأسلحة للحوثيين وتجفيف منابعهم المالية بهدف القضاء عليهم.
ونوه الرئيس اليمني الى أن ترضية الحوثيين مقابل وقف الاعتداءات على الملاحة لن يجدي وسيضاعف المشكلة، بحسب تعبيره.
واشار إلى أن الحوثيين يهربون من عملية السلام ويخلقون الأعذار وان "الهجمات على الملاحة الدولية هروب من عملية السلام".
ويشارك الرئيس العليمي حاليا في مؤتمر ميونخ للامن الدولي الذي انطلقت فعالياته امس الجمعة.