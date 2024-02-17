عاجل/ الرئيس اليمني من ميونخ: ''الضربات الجوية على الحوثيين لا تكفي وهذا ما نطلبه للقضاء عليهم''

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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طلب الرئيس اليمني،رشاد العليمي، دعما للحكومة الشرعية للقضاء على قدرات الحوثيين، وقال في مقابلة متلفزة على قناة العربية- تابعها مأرب برس- ''إن القضاء على قدرات الحوثيين يتطلب دعما للحكومة الشرعية اليمنية للسيطرة على مناطق الميليشيات، وأن الضربات العسكرية لن تقضي وحدها على قدرات الحوثيين العسكرية'' في اشارة للضربات التي تشنها امريكا وبريطانيا على اهداف للحوثيين في اليمن.

رئيس مجلس القيادة،علق على قرار اعادة تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة ارهابية بقوله ''ان اليمنيين لن يتضرروا من هذا القرار''.

وأكد العليمي، أن الهجمات على سفن البحر الأحمر بدأت قبل الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "استثمار الحوثيين للحرب غير أخلاقي".

وبين أن المشكلة الحقيقية هي في إيران التي تعتمد مشروعا تخريبيا في المنطقة.

وقال إن إيران ضد السلام في اليمن وفي المنطقة بشكل عام.

وشدد العليمي على إنه يجب ردع إيران عن نقل الأسلحة للحوثيين وتجفيف منابعهم المالية بهدف القضاء عليهم.

ونوه الرئيس اليمني الى أن ترضية الحوثيين مقابل وقف الاعتداءات على الملاحة لن يجدي وسيضاعف المشكلة، بحسب تعبيره.

واشار إلى أن الحوثيين يهربون من عملية السلام ويخلقون الأعذار وان "الهجمات على الملاحة الدولية هروب من عملية السلام".

ويشارك الرئيس العليمي حاليا في مؤتمر ميونخ للامن الدولي الذي انطلقت فعالياته امس الجمعة.