القاهرة تهدد تل أبيت بإلغاء اتفاقية السلام وبرلماني مقرب من الرئاسة المصرية يكشف عن تأهب عسكري للجيش المصري

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسود أجواء مشحونة بالتوتر الشديد المشوب بالترقب والتوجسات منطقة "رفح " الفلسطينية بعد اعلان جيش الاحتلال استكماله الاستعدادات لبدا عملية اجتياح بري للمنطقة المتاخمة للحدود المصرية وانتظار الضوء الأخضر من مجلس الحرب الإسرائيلي .

وكشفت النائب في مجلس الشعب المصري والشخصية المقربة من الرئاسة المصرية " مصطفي بكري" عن تهديدات وجهتها مصر للحكومة الإسرائيلية بتعليق اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية في حال اجتاحت قوات الاحتلال "رفح " مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية رفضت مقترحات إسرائيلية نقلها الى القاهرة رئيس جهاز " الشاباك " الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة لمصر .

وأعتبر النائب في مجلس الشعب المصري في سلسلة منشورات له على منصة أكس – رصدها مأرب برس- أن طلب رئيس حكومة الكيان عادة تعبئة جنود الإحتياط استعدادا للعملية العسكرية في رفح ينذر بكارثه إنسانيه في الطريق واعتزام جيش الاحتلال ارتكاب مذابح خطيره بدعم أمريكي منوها الى أن هناك ١،٤٠٠ مليون نسمه محاصرين ، ويعانون الجوع ونقص الدواء والماء وان اقدام إسرائيل على اجتياح رفح يمكن أن يقلب المعادلة في المنطقة".

وأشار " بكري " الى أن الرئاسة المصرية ان مصر ستواجه هذا الأمر بكل قوه وقد رفضت كافة إقتراحات الحكومة الإسرائيلية التي حملها رئيس الشاباك خلال زيارته الأخيرة للقاهره وحذرت من أية هجمات إسرائيليه علي رفح بهدف السيطره علي محور صلاح الدين ".

وسارع الجيش المصري خلال الساعات الماضية الى تشييد حواجز رملية على الحدود مع منطقة رفح وإرسال ارتال من الدبابات والعربات المصفحة استعددا لمواجهة أي تصعيد عسكري إسرائيلي وشيك ".