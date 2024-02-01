ميسي يغضب تركي ال الشيخ والأخير يسخر من البرغوث ويكشف عن سبب غيابه عن مواجهة أنتر ميلان الامركي والنصر السعودي الليلة

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كشف رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار " تركي أل الشيخ" عن غياب اسطورة كرة القدم العالمية وبطل العالم الارجنتيني " ليونيل ميسي " عن قيادة فريقة "انتر ميلان" في المباراة التي تجمعه اليوم بفريق النصر السعودي ضمن بطولة موسم الرياض الودية.
وعبر " أل الشيخ" عن اتزعاجة من عدم مشاركة " ميسي " ايقونة الكرة العالمية في المواجهة التي تنطلق الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بين فريق انتر ميلان الأمريكي والنصر السعودي.
وتحدث المستشار " أل الشيخ " بشيء من السخرية للاستديو التحليليى لشبكة " بي ان سبورت " القطرية عن أسباب غياب النجم الأرجنتيني صاحب الكرات الذهبية الثمان والمصنف كأفضل لاعب في العالم للعام 2023م قائلا " ميسي قد يكون مصاب لكن ربما لن يشارك لانه علم أن غريمة التقليدي البرتغالي " كريستيانو رونالد " لن يشارك مع فريقه النصر السعودي في مباراة الليلة أمام أنتر ميلان ففضل هو أيضا عدم المشاركة لانه يعرف ان النصر السعودي فريق قوي ولا يريد ان يخسر فريقة بقيادته من الفريق السعودي في غياب "رونالدو ".