أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني

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أوضح مصدر مصرفي عن أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن.
وقال ان اسعار الصرف جاءت اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على النحو المبين ادنى: الصرف في
عدن: الريال السعودي: شراء: 407 بيع: 409 الدولار: شراء: 1544 بيع: 1557 الصرف في
صنعاء: الريال السعودي: شراء: 139.8 بيع: 140 الدولار: شراء: 527 بيع: 532