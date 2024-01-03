شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر مباحثات أمريكية بريطانية حول هجمات الحوثي في البحر الاحمر مصرع نحو 539 مقاتلًا من مليشيا الحوثي خلال عام 2023 الأمم المتحدة: هناك أدلّة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة وثائق بريطانية تكشف خطة التمكين لمحمد دحلان من أجل ضمان أمن "إسرائيل" الداخلية تعلن ضبط 41 متهما بقضايا جنائية في عدة محافظات هل فشلت واشنطن في تدويل أمن البحر الأحمر؟ من مؤسسي القسام.. ومن أبرز المطلوبين للعدو الصهيوني.. من هو العاروري نائب رئيس حماس الذي اغتاله الاحتلال في لبنان؟ مطارح مأرب تصدر بياناً بشأن موعد رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء، الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وحربي أوكرانيا وغزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين ناقشا “ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وأهمية التحرك الجماعي المتعدد الأطراف لمواجهة التهديدات التي تشكلها هجمات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على الملاحة التجارية في البحر الأحمر”.