مباحثات أمريكية بريطانية حول هجمات الحوثي في البحر الاحمر

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء، الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وحربي أوكرانيا وغزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين ناقشا “ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وأهمية التحرك الجماعي المتعدد الأطراف لمواجهة التهديدات التي تشكلها هجمات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على الملاحة التجارية في البحر الأحمر”.