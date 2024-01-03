آخر الاخبار

شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر مباحثات أمريكية بريطانية حول هجمات الحوثي في البحر الاحمر مصرع نحو 539 مقاتلًا من مليشيا الحوثي  خلال عام 2023 الأمم المتحدة: هناك أدلّة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة وثائق بريطانية تكشف خطة التمكين لمحمد دحلان من أجل ضمان أمن "إسرائيل" الداخلية تعلن ضبط 41 متهما بقضايا جنائية في عدة محافظات هل فشلت واشنطن في تدويل أمن البحر الأحمر؟ من مؤسسي القسام.. ومن أبرز المطلوبين للعدو الصهيوني.. من هو العاروري نائب رئيس حماس الذي اغتاله الاحتلال في لبنان؟ مطارح مأرب تصدر بياناً بشأن موعد رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود

مباحثات أمريكية بريطانية حول هجمات الحوثي في البحر الاحمر

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 140

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء، الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وحربي أوكرانيا وغزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين ناقشا “ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وأهمية التحرك الجماعي المتعدد الأطراف لمواجهة التهديدات التي تشكلها هجمات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على الملاحة التجارية في البحر الأحمر”.

إقراء أيضاً
شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب
شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب
مصرع نحو 539 مقاتلًا من مليشيا الحوثي  خلال عام 2023
الداخلية تعلن ضبط 41 متهما بقضايا جنائية في عدة محافظات
هل فشلت واشنطن في تدويل أمن البحر الأحمر؟
مطارح مأرب تصدر بياناً بشأن موعد رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول