الحكومة اليمنية تجري مباحثات مع الإتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا على هامش منتدى الدوحة

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركته في الدورة الحادي والعشرين لمنتدى الدوحة الدولي، مع الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة دول الخليج العربي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود الاقليمية والأممية المبذولة لاحياء العملية السياسية.

واشار وزير الخارجية، إلى مدى التزام الحكومة الشرعية لمبدأ السلام الشامل والمستدام لانهاء الحرب والمأساة الانسانية..لافتاً إلى مظاهر الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني بسبب وقف عمليات تصدير النفط.

من جانبه، اكد دي مايو دعم الاتحاد الاوروبي للجهود المبذولة لاحياء العملية السياسية وتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يلبي طموحات الشعب اليمني في العيش بكرامة ومواطنة متساوية ويعزز الامن والاستقرار الإقليمي .

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي.

مباحثات مع وزير الدولة البريطاني

وفي لقاء آخر بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، اللورد طارق احمد، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى آفاق اوسع وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض بن مبارك، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الدولي، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لاحياء عملية السلام ..مشيراً إلى موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليمياً ودوليا.

من جانبه أكد اللورد طارق، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحده واستقرار اليمن، واستمرارها في المساهمة بالجهود الرامية لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

مباحثات مع وزير الدولة الالماني

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، اليوم، مع وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية الالماني، نيلس اننين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق واعدة تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

و استعرض بن مبارك، تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود الاقليمية والأممية المبذولة لاحياء عملية السلام في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني .

من جانبه جدد وزير الدولة الالماني، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.