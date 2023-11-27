مليشيا الحوثي الإرهابية تصفي الاسير الثالث من منتسبي الجيش في اقل من شهر

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي أسير تحت التعذيب في أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة المختطفة صنعاء.

وأفادت مصادر حقوقية بأن الجندي الأسير "حسن علي البتينة"، البالغ من العمر 26 عامًا، المنتمي إلى محافظة ريمة، توفي- أمس السبت- جراء التعذيب الجسدي والنفسي في سجن للحوثيين بصنعاء، لافتة إلى أنه تم أسر البتينة المنتسب للمنطقة العسكرية السابعة، أثناء مواجهات مع الحوثي في جبهة ماس غرب مأرب بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

وأوضحت أن وفاة الجندي الأسير البتينة، هي الثالثة التي تشهدها سجون الحوثيين في أقل من شهر، بعد وفاة الجندي الأسير "محمد أحمد وهبان" في 14 من الشهر الجاري، والمختطف (عزالدين صالح محمد الحبجي- 28 عامًا) مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت إحصائية رسمية أكدت توثيق أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في سجون المليشيا منذ انقلابها في 2014